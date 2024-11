Com gols de Memphis e Yuri, Corinthians vence reservas do Cruzeiro e abre sete pontos do Z4

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na manhã desta quarta-feira, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo sobre os reservas da Raposa, que contou com gols de Memphis Depay e Yuri Alberto, o Timão abriu sete pontos em relação à zona de rebaixamento.

Todos os gols da partida saíram na primeira etapa. Memphis e Yuri marcaram para o Corinthians em um intervalo de cinco minutos, e Kaiki descontou pouco antes do intervalo. No segundo tempo, coube aos mandantes administrarem a vantagem.

Com a vitória, o Corinthians pulou para a 9ª posição do Brasileiro, com 44 pontos conquistados, três a menos em relação ao Cruzeiro, que segue na 7ª colocação.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro será no domingo, contra o Vasco, novamente em Itaquera. Já o Cruzeiro, depois de decidir a Copa Sul-Americana contra o Racing no sábado, recebe o Grêmio, na quarta-feira (27).

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado na Neo Química Arena. Logo aos quatro minutos, Memphis Depay finalizou para defesa de Anderson e, no rebote, sem goleiro, Matheuzinho finalizou em cima de Zé Ivaldo. Aos 10, o Timão abriu o placar com o atacante holandês, que aproveitou o rebote de cruzamento de Rodrigo Garro, fintou a marcação e chutou com força para estufar as redes da Neo Química Arena.

Aos 15 minutos, o Corinthians ampliou com Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu passe do zagueiro André Ramalho e finalizou com desvio da defesa cruzeirense para "matar" o goleiro Anderson e fazer a festa da Fiel em Itaquera.

Depois dos bons primeiros minutos, o Timão "baixou a guarda" e viu o Cruzeiro descontar com Kaiki, que chutou de longa distância e contou com desvio em André Ramalho para encobrir o goleiro Hugo Souza. Depois do gol cruzeirense, o Corinthians quase fez o terceiro aos 38, com Breno Bidon, mas Anderson teve boa intervenção e Memphis não aproveitou o rebote.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Corinthians assustou logo aos 10 minutos, com Talles Magno. O atacante recebeu passe em profundidade de Breno Bidon e finalizou em cima de Anderson.

Aos 24, Matheus Bidu arrancou pela esquerda e serviu Memphis, que finalizou próximo da meta cruzeirense e quase ampliou para o Timão.

Nos minutos finais do duelo, o Corinthians conseguiu controlar a partida diante de um Cruzeiro que não teve êxito em conectar seus ataques. Nos acréscimos, o Timão ainda quase marcou o terceiro com Memphis, que acertou a trave após cruzamento.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 CRUZEIRO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 20 de novembro de 2024, quarta-feira



Horário: 11h (de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Maira Mastella Moreira (RS-Fifa)



VAR: Rafael Traci (SC)



Público total: 46.056 pessoas



Renda: R$ 2.552.660,00



Cartões amarelos: André Ramalho, Carrillo e Memphis Depay (Corinthians); Kaiki, Lucas Silva e Ramiro (Cruzeiro)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Memphis Depay, aos 10, e Yuri Alberto, aos 15 do 1ºT (Corinthians) Kaiki, aos 34 do 1ºT (Cruzeiro)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho , Gustavo Henrique, André Ramalho e Mahteus Bidu; Raniele (Alex Santana), Carrillo (Charles), Breno Bidon (Coronado) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto (Talles Magno) e Memphis Depay (Pedro Raul)



Técnico: Ramón Díaz

CRUZEIRO: Anderson; Wesley Gasolina (Kenji), Zé Ivaldo, Jonathan e Kaiki; Peralta (Walace), Lucas Silva (Romero), Ramiro e Mateus Vital (Japa); Barreal (Matheus Henrique) e Lautaro Díaz



Técnico: Fernando Diniz