RB Bragantino x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela 34ª rodada do Brasileirão

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 16h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmtido pelo Premiere (Pay-Per-View), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Devido à Data Fifa, o São Paulo teve 10 dias de preparação para o duelo contra o RB Bragantino. O Tricolor entrou em campo pela última vez no dia 9, quando venceu o Athletico-PR por 2 a 1, no Morumbis.

A equipe do técnico Luis Zubeldía não sabe o que é perder há quatro jogos e busca ampliar a boa sequência. O São Paulo é o sexto colocado na tabela, com 57 pontos conquistados, dois a menos que o Flamengo, primeiro time dentro do G4.

Assim como o Tricolor, o RB Bragantino também realizou seu último jogo antes da Data Fifa no dia 9. A equipe tropeçou em casa e empatou sem gols com o lanterna Atlético-GO.

O Massa Bruta precisa vencer para respirar na briga contra o rebaixamento e quebrar uma dura sequência de nove jogos sem vitórias. O time do interior paulista ocupa a 18ª posição, com 36 pontos, um a menos em relação ao Criciúma, primeira equipe fora do Z4.