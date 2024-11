Corinthians é maior que o Vasco? Ramón Díaz tem razão, diz Mattos

Em um recorte recente, o Corinthians é mesmo "muito maior" que o Vasco, opinou Rodrigo Mattos no Cartão Vermelho, nesta terça (19).

O comentarista avaliou os últimos 20 anos dos clubes e concordou com o técnico corintiano Ramón Díaz, que comparou os times em que trabalhou no Brasil em entrevista ao site GE.

Se você olha de 20 anos para cá? Hoje em dia, o Corinthians tem quase três vezes a receita do Vasco. É uma instituição muito maior. Tem uma torcida que representa duas ou três vezes a do Vasco.

E, em 20 anos, o Vasco disputou o título brasileiro uma vez, em 2011. Fora isso, sempre coadjuvante, quatro rebaixamentos. E o Corinthians, embora tenha um rebaixamento, foi campeão brasileiro algumas vezes. Então, se considerarmos a história recente, o Ramón Díaz tem razão.

Rodrigo Mattos

Palmeiras chega ou Botafogo dispara? Juca Kfouri, Trajano e Rodrigo Mattos palpitam

Brasileirão volta nesta quarta-feira (20) com rodada quente e disputa do título para Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Comentaristas analisam duelos.

Neymar e Gabigol juntos no Santos é o mais improvável, diz Mattos

Neymar e Gabigol juntos no Santos em 2025 parece ser o cenário mais improvável diante dos acontecimentos, opinou Rodrigo Mattos.

Não me parece nem que o Gabriel está se direcionando muito para o Santos -- parece muito mais para o Cruzeiro. E nem parece que o Neymar vá sair da Arábia agora. Parece o mais improvável pintar a dupla na Vila.

Rodrigo Mattos

Botafogo terá que vender jogadores para ajudar a salvar o Lyon! Rodrigo Mattos explica

Para ajudar nas finanças do clube francês que também pertence a John Textor, o Botafogo venderá jogadores no fim da temporada, explicou Rodrigo Mattos.

Tem três jogadores do Botafogo que têm cláusulas se quiserem ir para a Europa. O John Textor não disse quem são, mas parece claro que são aqueles que têm valor mais alto: Luiz Henrique, Almada e mais um, provavelmente o Igor Jesus. Que o Botafogo vai vender é certo. O quanto e se vai ter reposição depende de outros negócios do Textor.

Rodrigo Mattos

