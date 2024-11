Com um a menos, Equador bate Colômbia e assume 3º lugar das Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta terça-feira, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador visitou a Colômbia no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez e venceu por 1 a 0. Enner Valencia marcou o gol dos equatorianos, que conseguiram segurar o resultado mesmo estando com um jogador a menos, já que Hincapié foi expulso na primeira etapa.

Deste modo, o Equador ultrapassou a Colômbia e, com 19 pontos, assumiu o terceiro lugar das Eliminatórias. A Colômbia, derrotada, caiu para a quarta posição com as mesmas 19 unidades, porém com saldo de gols menos (7 a 5). O Brasil, que enfrenta o Uruguai, pode ultrapassar as duas equipes em caso de vitória e assumir a terceira colocação.

Pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador volta aos gramados em março de 2025, quando recebe a Venezuela. Do outro lado, a Colômbia visita o Brasil.

O Equador inaugurou o marcador logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Enner Valencia recebeu passe de Alan Franco e arrancou em direção a área, deixando vários marcadores colombianos para trás. O atacante do Internacional invadiu a área, ajeitou para a perna esquerda e bateu rasteiro no canto direito de Vargas, que não conseguiu fazer a defesa.

Ainda na etapa inicial, aos 34 minutos, o Equador ficou com um jogador a menos. Em um contra-ataque rápido, Córdoba, atacante colombiano, escapou da marcação e saiu livre, em direção ao gol. Porém, Hincapié interviu e desequilibrou o atacante adversário, recebendo o cartão vermelho de maneira direta.