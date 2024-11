Artilheiro do Fluminense, Arias se destaca entre pontas da Série A em 2024

Apesar do Fluminense não viver boa temporada, Jhon Arias tem se destacado individualmente em 2024. O colombiano é o quinto jogador com mais participações em gols no ano entre os atacantes de lado (pontas) da Série A.

Arias balançou as redes 13 vezes e anotou oito assistências em todas as competições que disputou, somando 21 participações diretas em gols. O colombiano fica atrás de Lucas (22), do São Paulo, Júnior Santos (23), do Botafogo, Estevão (23), do Palmeiras, e Luiz Fernando (24), do Atlético-GO.

Os 13 gols marcados colocam Arias como artilheiro isolado do Tricolor Carioca na temporada. Ele possui seis tentos a mais que o segundo maior goleador, Kauã Elias, que tem sete bolas na rede. Com seis, Lelê, Cano e Lima fecham o top-5.

Os atacantes de lado dos times da Série A com mais participações em gols no futebol brasileiro em 2024! ?? pic.twitter.com/9fxjHXC1IX ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 18, 2024

Nos últimos cinco jogos que disputou, Arias contribuiu com três gols e uma assistência. Ele foi responsável por quatro dos sete tentos que o Fluminense marcou no período.

Arias pode ampliar os bons números nesta sexta-feira, quando o Tricolor enfrenta o Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

O Fluminense segue lutando contra o rebaixamento. A equipe do técnico Mano Menezes ocupa a 15ª posição, com 37 pontos, mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro do Z4.