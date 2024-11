Yuri Alberto chora ao recordar má fase e se vê feliz no Corinthians, mas revela sonho de voltar à Europa

O futuro do atacante Yuri Alberto segue indefinido. Um dos destaques do Corinthians nesta temporada, o jogador de 23 anos disse que ainda tem o sonho de jogar na Europa e não garantiu permanência no clube em 2025.

O atleta recordou a má fase vivida por ele durante esta temporada e não segurou as lágrimas. Ele revelou que chegou a implorar ao seu pai e a seu empresário para deixar o Corinthians e que "não aguentava mais" as críticas, mas achou um caminho para dar a volta por cima: ajuda psicológica.

"Lembro do dia que meu pai me abordou no carro e me perguntou o que eu achava de procurar uma ajuda psicológica, uma terapeuta. E não me arrependo de ter feito isso. Qualquer jogador de futebol quando faz isso, acham que é louco. Mas isso mudou bastante, não só na minha vida profissional, mas na vida pessoal, com meus pais, minha filha. Chegava em casa e não conseguia dar uma atenção legal para a minha filha. Me trancava no quarto, estava em um momento muito difícil. Minha família e minha mãe sentiram, até me emociono... Só tenho a agradecer a eles por me ajudarem nessa batalha. Graças a Deus estamos vencendo. Meus companheiros também, diariamente, mesmo eu treinando mal. Chegava para trabalhar e não via a hora de voltar para casa", disse o atacante em entrevista à TV Bandeirantes.

"Eu estava em um momento muito difícil. Estava enchendo o saco do meu pai e do meu empresário para ir embora. Não aguentava mais. Mas agradeço por esse momento difícil que passei, amadureci bastante. Acho que é por isso que estou vivendo esse momento com a camisa do Corinthians", acrescentou.

Yuri Alberto se vê "muito feliz" no time do Parque São Jorge, mas não descarta deixar a equipe em 2025. Ele afirmou que tem o sonho de retornar à Europa e tem como prioridade o futebol da Inglaterra.

"Eu tenho sonho de jogar na Europa. Fiquei no Zenit e acabei voltando porque não poderia jogar torneios europeus, por causa da guerra. Tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se surgir alguma coisa que beneficie o clube e a mim, a gente está aberto. A prioridade é a Inglaterra. Acho que casa com meu estilo de jogo", declarou.

O camisa 9 do Corinthians vive uma das melhores temporadas de sua carreira. Já são 26 gols e seis assistências neste ano. Ele, portanto, é disparadamente o artilheiro do Timão em 2024.

Revelado pelo Santos, o jogador também já defendeu Internacional e Zenit, da Rússia. Como apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, embora dirigentes do Corinthians neguem publicamente, a diretoria do clube já trabalha com a possibilidade de Yuri Alberto ser negociado na próxima janela de transferências.