Organizada do Santos desvira faixa após acesso e título da Série B

A faixa da Torcida Jovem, principal organizada do Santos, voltou a ser estendida da forma correta, neste domingo, durante o jogo contra o CRB, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O nome do grupo estava exposto de ponta-cabeça desde janeiro deste ano, como forma de protesto pela queda do time para a Segunda Divisão.

Faixa da Torcida Jovem volta ao normal com direito a contagem regressiva e discurso do locutor da Vila pic.twitter.com/mvzV1bPrCD ? Rodrigo Matuck (@Romatuck) November 17, 2024

Como o Alvinegro Praiano garantiu o retorno à elite e o título da Série B, a Torcida Jovem decidiu desvirar a faixa nesta tarde.

O movimento foi realizado aos 10 minutos do primeiro tempo. Desde que Pelé morreu, este é um minuto especial. São exibidas imagens do Rei no telão do Urbano Caldeira e a torcida canta uma música em homenagem ao ídolo.

Antes da faixa ser desvirada, houve uma contagem regressiva da torcida. O locutor do estádio também entrou na onda e fez um discurso emocionado.