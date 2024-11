Inglaterra atropela Irlanda e garante volta à elite da Liga das Nações

A seleção da Inglaterra venceu a Irlanda por 5 a 0, neste domingo (17), no Estádio de Wembley, em partida válida pela 6ª rodada da Liga B da Liga das Nações.

Com o resultado, a Inglaterra encaminhou sua volta à primeira divisão da Liga das Nações. O jogo também marcou a despedida do técnico interino Lee Carsley, que assumiu o comando da equipe no lugar de Gareth Southgate depois da Eurocopa, no meio do ano. A seleção inglesa será comandada por Thomas Tuchel a partir de 1º de janeiro.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, a Inglaterra começou pressionando a saída de bola irlandesa e ameaçando o adversário, enquanto a seleção da Irlanda permanecia recuada. No entanto, o ritmou do jogo logo esfriou e ambas as equipes não criaram chances claras de gol, mantendo um duelo amarrado. Tanto a Inglaterra quanto a Irlanda não levaram grandes perigos para o adversário ao longo dos primeiros 45 minutos. No fim da primeira etapa, Walker e Molumby se desentenderam e trocaram empurrões. A confusão rendeu cartões amarelos para Harry Kane e Molumby.

Os ingleses começaram a segunda etapa pressionando, convertendo três gols em menos de quinze minutos. Aos oito, a forte pressão inglesa surtiu efeito depois que Bellingham sofreu falta dentro da área. Scales foi expulso e Kane converteu o pênalti. Com um a mais, a Inglaterra encontrou espaços para ampliar o placar e construir a vitória com a tranquilidade que faltou na primeira etapa.

Lances de destaque

Quase! Aos quatro minutos de jogo, Madueke realiza uma ótima jogada pela ponta direita e finaliza cruzado! Kelleher faz a defesa, mas Curtis Jones aproveita o rebote, mas o adversário desvia.

Inglaterra abre o placar, de pênalti. No começo do segundo tempo, Bellingham recebe passe de Kane, mas sofre falta de Scales dentro da área. O árbitro marca pênalti e Kane converte.

2x0. Gordon finaliza depois de cruzamento perfeito de Livramento. Foi o primeiro gol do camisa 11 pela seleção da Inglaterra.

Terceiro dos ingleses. Madueke cobra o escanteio, Guéhi desvia de cabeça e Gallagher empurra para o gol.

Primeiro toque de Bowen, gol. No primeiro minuto em campo, Bowen participa de bela jogada ensaiada e converte o quarto gol inglês.

Virou goleada. Bellingham dá uma fatiada para o meio da área e Hardwood-Bellis finaliza de cabeça.

Ficha técnica

Inglaterra 5 X 0 Irlanda

Liga das Nações - 6ª rodada - Liga B

Data e horário: 17 de novembro de 2024, às 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Wembley

Arbitragem: Erik Lambrechts

Auxiliares: Jo de Weirdt e Kevin Monteny.

Gols: Harry Kane (8/2ºT), Gordon (8/2ºT), Gallagher (12/2ºT), Bowen (30/2ºT), Hardwood-Bellis (33/2ºT).

Cartões amarelos: Bellingham, Maduke, Scales, Kane, Molumby, O'Shea, Gomes.

Cartões vermelhos: Scales.

Inglaterra: Pickford, Liramento, Walker (Hardwood-Bellis), Guehi, Hall, Gallagher (Solanke), Jones (Gomes), Madueke (Bowen), Bellingham, Gordon (Rogers), Kane. Técnico: Lee Carsley.

Irlanda: Kelleher, O'Dowda (Azaz), Scales, Collins, McGuiness, O'Shea, Molumby, Cullen, Ebosele (Manning), Ferguson (Parrott), Szmodics (McAteer). Técnico: H. Halldrímsson.