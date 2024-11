Palmeiras: Estêvão lidera estatísticas ofensivas e é trunfo no sonho do tri

O Palmeiras ainda segue sonhando com o tricampeonato brasileiro. Um dos trunfos do Verdão nesta batalha com o Botafogo é o jovem Estêvão. Em sua primeira temporada entre os profissionais, o atacante lidera as estatísticas ofensivas do Brasileirão de 2024.

O jogador de 17 anos é o artilheiro e garçom do torneio, com 12 gols e oito assistências. Assim, ele é o atleta com mais participações em tentos, com 20, quatro a mais que Pedro, do Flamengo, que é o segundo colocado.

Estêvão também é quem mais finalizações no alvo, com 34, e tem ações na área rival, com 146. Além disso, é o terceiro com mais dribles certos (70) e o terceiro com mais chances criadas (10). Os dados são do Sofascore.

Com o atacante 'voando', o Palmeiras tenta alcançar o Botafogo na liderança do Brasileirão. O time paulista está em segundo, com 64 pontos, quatro a menos que os cariocas, que lideram.

O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Bahia, pela 34ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Arena Fonte a partir das 18 horas (de Brasília). Para este jogo, contudo, Estêvão não estará disponível, pois está suspenso.

O Fogão, por sua vez. encara o Atlético-MG às 21h30, na Arena Independência.

Menino de ouro

Estevão já está vendido e ingressará no Chelsea após o Mundial de Clubes de 2025, em julho. O clube inglês pagou 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época) pela joia alviverde, sendo 45 milhões de euros fixos e mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta.

O atacante subiu ao profissional de forma definitiva no início desta temporada, depois da eliminação do sub-20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao time de cima, são 41 partidas, 14 bolas na rede e nove assistências.