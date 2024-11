Corinthians treina no período de adaptação para duelo contra o Cruzeiro

Na manhã deste domingo, o elenco do Corinthians se apresentou no CT Joaquim Grava e deu sequência à preparação para enfrentar o Cruzeiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas começaram o dia com ativação física e treino de força na academia. Posteriormente, sob o comando do treinador Ramón Díaz, realizaram trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido.

O grupo também fez enfrentamento com mini gols como alvo. Já os goleiros trabalharam com os preparadores da posição após a academia.

O treino do Timão nesta manhã de sábado! ??? Confira agora tudo que rolou no CT Dr. Joaquim Grava! ?? ? Vídeo completo na Corinthians TV ?? https://t.co/eAH7bt2ItP#VaiCorinthians pic.twitter.com/v80rURY8HA ? Corinthians (@Corinthians) November 16, 2024

Por conta da data Fifa, Félix Torres, José Martínez e Ángel Romero não estão participando dos trabalhos. O trio só retornará ao dia a dia do clube após a 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Timão volta a treinar na manhã desta segunda-feira, e a comissão técnica tem aproveitado esse período sem jogos para ajustar a equipe defensivamente e ofensivamente.

O Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira, às 11h (de Brasília).