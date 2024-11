São Paulo é dono do sexto melhor aproveitamento de 2024 entre os times da Série A

Apesar das eliminações nas Copas, o São Paulo conquistou bons resultados ao longo da atual temporada. O desempenho, inclusive, rendeu ao Tricolor o sexto melhor aproveitamento em todas as competições entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com levantamento do Sofascore, o São Paulo possui 58,7% de aproveitamento em 2024. O time do Morumbi acumulou 31 vitórias, 18 empates e 14 derrotas em 63 partidas.

O aproveitamento dos comandados de Luis Zubeldía só fica atrás de outras seis equipes do Brasileirão. Fortaleza (58,8%), Internacional (62,7%), Botafogo (65,7%), Flamengo (66,2%) e Palmeiras (66,7%) detêm os melhores rendimentos da lista.

Como o seu time está se saindo no ano? ?? O aproveitamento dos times da Série A por todas as competições na temporada 2024! ? ? Variações nas posições de acordo com o último ranking de aproveitamento publicado (01/11/2024). pic.twitter.com/3mxGiOcjKo ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 15, 2024

Os seis melhores aproveitamentos pertencem às equipes do G6 da Série A. O São Paulo ocupa a sexta colocação na tabela, com 57 pontos conquistados. Internacional (5º), Flamengo (4º), Fortaleza (3º), Palmeiras (2º) e Botafogo (1º) completam a zona de classificação momentânea para a Libertadores.

O Tricolor Paulista faz uma boa campanha no torneio por pontos corridos, mas decepcionou nas Copas. A equipe caiu nas quartas de final da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

O São Paulo busca melhorar ainda mais seu aproveitamento na próxima quarta-feira, contra o RB Bragantino, pela 34ª rodada do Brasileiro. A bola rola no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 16h30 (de Brasília).