O que está em jogo? Após 272 dias, Brasileirão iguala número de rodadas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após 272 dias, a Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, está com todos os clubes com o mesmo número de jogos. Faltando cinco rodadas para o término da competição, as 20 equipes somam 33 partidas e a reta final promete emoção tanto na parte de cima quanto na de baixo da tabela.

Botafogo isolado na liderança

O Botafogo está isolado na liderança com 68 pontos. O Palmeiras se encontra em segundo, com 64; e o Fortaleza é o terceiro, com 63. Flamengo e Internacional têm 59, e as chances de título são remotas.

O Palmeiras mantém a esperança pois ainda tem um confronto direto com o Botafogo. O duelo acontecerá no Allianz Parque (SP), pela 36ª rodada, quatro dias antes do Alvinegro fazer a final da Copa Libertadores, diante do Atlético-MG, que acontecerá no dia 30 de novembro, em Buenos Aires (ARG).

Melhor mandante, o Fortaleza só terá mais dois jogos em casa: na 35ª rodada, contra o Flamengo; e na 38ª, diante do Internacional.

Disputa por vagas na Libertadores esquenta

O que promete também animar nesta reta final é a disputa por classificação para a Libertadores de 2025. Há vagas em aberto tanto no G5 quanto na pré.

Atualmente, os cinco primeiros garantem classificação direta na fase de grupos. Já o sexto e o sétimo vão para a pré-Libertadores. O Brasileiro, porém, poderá virar até G9 caso o Botafogo seja campeão da Libertadores e o Cruzeiro conquiste a Sul-Americana e se mantenha na parte de cima da tabela.

Hoje o São Paulo tem 57 pontos e está na pré-Libertadores. Porém, está a apenas dois pontos de chegar no grupo da classificação direta.

O Cruzeiro, com 47, está ameaçado em seu posto de sétimo colocado: Logo atrás tem Bahia, com 46; Vasco, com 43; e Atlético-MG, com 42.

Vai ter emoção até o fim na luta contra o rebaixamento

O que promete ter mais emoção nesta reta final é a luta contra o rebaixamento. Atlético-GO, lanterna com 26; e Cuiabá, penúltimo com 29; estão com as quedas encaminhadas, mas dali em diante, tudo pode acontecer.

Completam, neste instante, a zona de rebaixamento Red Bull Bragantino, com 36; e Juventude, com 37. Porém, outras três equipes também somam 37: Criciúma, Fluminense e Ahtletico-PR.

Vitória, Grêmio e Corinthians precisam abrir o olho pois ainda não se livraram. Eles estão, respectivamente, com 38, 39 e 41 pontos.

O Atlético-MG, por sua vez, vive situações antagônicas com seus 42 pontos: luta tanto por uma vaga em alguma competição internacional quanto por fugir de vez do rebaixamento de vez. O chamado "número mágico" dos matemáticos é 45.

Jogos adiados desde a 2ª rodada

Os jogos do Campeonato Brasileiro começaram a ser adiados desde a 2ª rodada. Na ocasião, o duelo Cuiabá x Vitória passou para outra data por conta da Copa Verde.

Já na 5ª rodada ocorreu a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Por conta disso, Grêmio, Internacional e Juventude tiveram jogos adiados e que foram cumpridos muito tempo depois.