Leila elogia Neymar, mas descarta vinda para o Palmeiras: 'Vai pro Santos'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira elogiou Neymar e exaltou o jogador em entrevista à colunista Alicia Klein, do UOL, mas negou vinda do craque para o alviverde paulista. A empresária ainda falou sobre a ida do camisa 10 ao Santos.

O que aconteceu

Em entrevista ao UOL, Leila respondeu sobre uma possível contratação de Neymar para o Palmeiras e relatou a ida do atleta para o rival alvinegro: "Não vem. Mas é um grande jogador, tá? Um grande jogador, mas ele vai pro Santos. Não tem problema absolutamente nenhum. Não sei (se ele vai), tem que perguntar no Santos. Mas aqui não viria".

A presidente ainda explicou sobre contratar apenas atletas prontos para jogar, sem problemas físicos: "Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. Eu quero investir num atleta que venha e o técnico decide: 'Você vai entrar?' e amanhã ele está apto pra entrar, sabe?".

Leila classifica situação como "premissa" do grupo presidencial, e revela ter conversado no início do mandato com membros do departamento médico e diretor de futebol para realização de contratações no clube e esclarecimento do método que seria utilizado pela empresária ao longo do mandato.