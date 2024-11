Que horas começa a luta de Whindersson Nunes hoje (15)? Veja

Whindersson Nunes enfrenta Neeraj Goyat nesta sexta-feira (15), a partir das 22h (de Brasília), no AT&T Stadium, nos Estados Unidos. A luta faz parte do card principal do evento, que conta ainda com o embate entre Mike Tyson e Jake Paul.

Onde assistir ao vivo? Netflix (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite com exclusividade.

Essa será a segunda luta de Whindersson como profissional no boxe. Na primeira, realizada em outubro de 2023, ele foi derrotado por decisão para o youtuber americano, My Mate Nate.

Whindersson, de 29 anos, soma exibições no esporte, a mais famosa delas durante o Fight Music Show. Na ocasião, o youtuber encarou o ex-campeão mundial Acelino Popó Freitas, mas a luta terminou sem um vencedor oficial.

Neeraj Goyat tem 27 anos, no entanto, tem mais experiência no boxe. São 24 lutas, sendo 18 vitórias (oito por nocaute), quatro empates e dois no contest.

Card principal do evento — 22h (de Brasília)

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos

Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

Card preliminar — 19h30 (de Brasília)

Peso-super-médio: Shadasia Green x Melinda Watpool

Peso-leve: Lucas Bahdi x Corey Marksman

Peso-pena: Bruce Carrington x Dana Coolwell

Whindersson Nunes x Neeraj Goyat -- Boxe Internacional