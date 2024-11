Marlon Freitas se emociona ao falar de morte do pai, grande responsável pelo sucesso do volante

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas já enfrentou momentos de altos e baixos. Após um fim de 2023 frustrante, o volante deu a volta por cima e ajudou o Fogão a chegar na final da Copa Libertadores e na liderança do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jogador, sua resiliência é algo que veio de seu pai, já falecido.

O senhor Itamar morreu aos 54 anos de idade, vítima de um câncer. Marlon Freitas era atleta do Fluminense e estava concentrado para um jogo contra a Chapecoense, em Chapecó. Após empecilhos com seu vôo, o volante não conseguiu comparecer ao enterro do pai.

"Eu estava em Chapecó e por duas vezes o vôo foi cancelado. Era o meu sonho e o sonho dele. Não consegui ir ao enterro do meu pai. Talvez se Deus tivesse permitido, ver ele naquele momento de dor e sofrimento, eu tenho certeza de que eu não estaria aqui. A imagem que tenho do meu pai é uma imagem alegre, ele apostou muito em mim. Esse sonho não é só meu, é dele também. Para minha família, minha mãe, minhas filhas, é muita gente por trás. Mas ele sabia que ia aguentar", disse Marlon Freitas emocionado, em depoimento ao perfil oficial da Copa Libertadores.

? "Eu nunca vou desistir." ? A emoção do capitão Marlon Freitas antes da final da CONMEBOL #Libertadores. A lembrança do pai e o sonho da #GloriaEterna. ? @botafogo pic.twitter.com/dJ9fGSssrw ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 15, 2024

Em outro trecho, Marlon Freitas disse querer ganhar a Copa Libertadores pelo seu pai, o responsável por seu sucesso profissional.

"Eu vou continuar dando meu melhor. Posso errar, mas eu nunca vou desistir. No momento que achei que a desistir, eu não fiz isso. Eu sei que vamos nos encontrar na eternidade. Isso tudo é pelo meu pai, eu já sou um campeão. Quando eu falo dele, é muito mais forte que eu. A minha história é essa", disse o jogador.

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, no dia 30 de novembro, pela decisão da Copa Libertadores. O jogo está marcado para iniciar a partir das 16h (de Brasília).