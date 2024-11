Soteldo 'roubou camisa 10 de Pelé e se tornou grande orgulho da Venezuela

Yeferson Soteldo chegou ao Santos desconhecido, mas conseguiu a camisa 10 do Rei Pelé em um ato de coragem e muita insistência.

A notícia de 2019 repercutiu por toda a Venezuela. Um cidadão do país vestir a camisa 10 de Pelé era algo histórico em uma seleção com pouca tradição.

Soteldo com a 10 do Santos se tornou um grande orgulho para o povo venezuelano. O meia-atacante de 27 anos atualmente emprestado pelo Peixe ao Grêmio é um dos símbolos dessa geração que sonha com a próxima Copa do Mundo.

Nesta quinta-feira, o baixinho de 1,60m está suspenso e só por isso não enfrenta a seleção brasileira, às 18h (de Brasília), em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias.

O Brasil busca encostar na líder Argentina, enquanto a Vinotinto tenta entrar na zona de classificação para a Copa.

Como Soteldo conseguiu a 10 do Santos?

Indicado pelo técnico Jorge Sampaoli, ele foi ao Peixe sem alarde após bom trabalho na Universidad do Chile. Logo no primeiro dia de clube, ele pediu a camisa 10 ao então presidente José Carlos Peres. E foi ignorado.

Em um segundo momento, Soteldo insistiu. Peres desconversou. Chegou o dia da apresentação... o meia-atacante voltou a pedir. Peres, que não havia conseguido nenhum reforço de destaque, começou a pensar. E foi Sampaoli quem deu o aval.

O treinador argentino disse ao presidente que podia confiar em Soteldo e que ele tinha a cara do Santos. O mandatário pediu a camisa 10, e o número surpreendeu a todos na apresentação oficial à imprensa.

Santos é um dos maiores clubes do mundo. Jogou o maior da história, Pelé, e desde pequeno muitos falam do clube onde também passou Neymar. É um sonho estar aqui e farei meu melhor para ganharmos tudo que pudermos e saber usar a camisa 10 Soteldo, na sua apresentação

Soteldo se destacou no Santos, foi vice-campeão da Libertadores e a dívida do Peixe com o Huachipato fez o atleta ser vendido para o Toronto FC, antes de uma negociação com o Tigres. O clube da Vila Belmiro trouxe Soteldo por empréstimo em 2022 e o comprou em 2023, ano em que a relação ruiu.

O venezuelano teve problemas de indisciplina, foi afastado, voltou e não conseguiu impedir o rebaixamento. Neste ano, com clima ruim e salário alto, ele foi emprestado ao Grêmio. O Santos não descarta a reintegração em 2025. Dessa vez, ele dificilmente terá a camisa 10. Mas vai que insista muito de novo e consiga...