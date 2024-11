Sem Bola de Ouro e abraçado pelo povo, Vini volta ao Brasil para se provar

Vini Jr. está de volta à seleção brasileira com o objetivo de retribuir ao povo que o abraçou após a segunda posição na Bola de Ouro.

O que aconteceu

Vini Jr. viu boa parte da população brasileira se revoltar pelo prêmio de melhor do mundo a Rodri, do Manchester City. A comoção foi grande.

Agora, o atacante retorna para sua seleção com o objetivo de corresponder em campo. Ele ficou fora na última Data Fifa por conta de problema na cervical.

O astro não joga no Brasil nem perto de como joga no Real Madrid. As últimas atuações foram decepcionantes.

Mesmo assim, Vini será titular do técnico Dorival Júnior contra a Venezuela nesta quinta-feira (14), em Maturín. A comissão vê o atacante como indispensável.

Vini e Dorival estão confiantes em um novo ponto de partida, onde o atacante consiga mostrar tudo que pode. O treinador entende que a seleção estava mais "presa" até vencer Chile e Peru, e agora jogará mais leve.

Vini Jr atuará como gosta: partindo pelo lado esquerdo e com liberdade para se movimentar e trocar de posição com o meia Raphinha. A ideia de Dorival é ter um ataque bem criativo.