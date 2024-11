São Paulo conclui bateria de exames no CT da Barra Funda visando pré-temporada de 2025

O São Paulo concluiu nesta quinta-feira a bateria de exames realizada no CT da Barra Funda visando a pré-temporada de 2025. Os jogadores e demais funcionários foram submetidos a diversas avaliações médicas em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital CEMA.

Os exames cardiológicos, como eletrocardiograma, ecocardiograma, além do teste ergométrico, foram realizados por profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein.

Já as avaliações oftalmológicas, odontológicas e de otorrinolaringologia foram feitas pelos profissionais do Hospital CEMA.

Quem havia passado pelas avaliações treinou no gramado do CT da Barra Funda sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Já quem esteve em campo na última quarta-feira foi submetido aos exames nesta quinta.

Os procedimentos de pré-temporada foram antecipados para que o técnico Luis Zubeldía e seus jogadores tenham mais tempo para treinarem na pré-temporada, sem se preocuparem com as avaliações médicas de início de ano, que são obrigatórias.

Com o início do Campeonato Paulista antecipado para o dia 15 de janeiro, o elenco terá um período curto para se preparar para a nova temporada após as férias. Por isso, o clube vem fazendo tudo o que pode para otimizar o tempo de treinamento que terá em janeiro.