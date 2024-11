Santos assina parceria com empresa para melhorar segurança na Vila Viva Sorte

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, que assinou uma parceria de dois anos com a Tait Communications, empresa que desenvolve e fabrica equipamentos de comunicação de rádio. Com o acordo, o Peixe recebe 150 rádios que serão utilizados por profissionais de segurança do clube no dia a dia e em jogos.

"Uma parceria de fundamental importância. A Tait Communications fornece produtos de extrema qualidade e em um momento de muita necessidade para o Santos, um trabalho muito forte do nosso Departamento de Soluções e Operações. É uma Vila Viva Sorte mais segura para torcedores e funcionários", afirmou Fernando Bonavides, vice-presidente do Santos.

Com mais de 50 anos de experiência, a Tait Communications é uma das principais fornecedoras globais de soluções e comunicação crítica e segura. A empresa atende a setores como segurança pública, serviços essenciais, transportes e mineração.

"A entrega dos rádios Tait para o Santos representa mais um passo importante na construção de uma parceria sólida e de confiança. Sabemos que a comunicação segura é essencial para garantir a segurança em grandes eventos e no ambiente esportivo, onde o trabalho em equipe e a rapidez na resposta são cruciais. Estamos muito orgulhosos em colaborar com o Santos, fornecendo tecnologia de ponta para apoiar e fortalecer a segurança e a eficiência dentro e fora dos campos", disse Rodrigo Baidan, Diretor Comercial da empresa.

"Temos uma demanda muito grande, principalmente em dias de jogos, porque a Vila Viva Sorte sempre está lotada. Eles trazem muito mais agilidade para as demandas e isso é importante para as decisões imediatas que precisamos tomar", completou Sérgio Denys Rodrigues, coordenador de Operações do Santos.