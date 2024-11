Pôster do Mundial ignora Neymar, melhor do mundo e tem reserva do Palmeiras

O pôster do Super Mundial 2025, divulgado nesta quinta-feira (14) pelo perfil oficial da competição, trouxe algumas curiosidades ao representar os participantes do torneio, que será disputado entre junho e julho. A Fifa escolheu um jogador de cada clube classificado.

Veja detalhes

O Al-Hilal não foi representado pelo astro Neymar. Quem aparece na imagem é o atacante Mitrovic, artilheiro máximo da equipe na atual temporada com 19 gols em 18 jogos.

Rodri, meio-campista que faturou o prêmio de melhor do mundo na Bola de Ouro, também acabou ignorado: o Manchester City aparece em destaque no pôster com uma foto de Haaland, outra figura importante do elenco de Pep Guardiola.

Palmeiras e Fluminense, dois dos três brasileiros já garantidos na competição, acabaram simbolizados com atuais reservas: Richard Ríos e Cano. Os gringos, que já assumiram papéis de protagonistas em seus times, vêm atuando como alternativas aos técnicos Abel Ferreira e Mano Menezes.

O Flamengo, por outro lado, tem o meio-campista Gerson estampado na foto do Super Mundial. O camisa 8 é um dos pilares do elenco de Filipe Luís e, inclusive, foi o capitão rubro-negro na final recente da Copa do Brasil.

Messi (Inter Miami), Vini Jr (Real Madrid) e Cavani (Boca Juniors) são outros astros do pôster — que ainda está incompleto pela incerteza do último participante: Atlético-MG ou Botafogo. Os brasileiros jogam a final da Libertadores e, quem vencer garante vaga na competição da Fifa.

O que se sabe do torneio

Torneio será disputado nos EUA entre 15 de junho a 13 de julho;

Os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro equipes;

Os dois melhores avançam às oitavas de final;

Mata-mata será em jogo único;

Em caso de empate no mata-mata, o duelo será decidido na prorrogação ou com disputa de pênaltis se persistir a igualdade;

Não haverá disputa de terceiro lugar;

A final será no Metlife Stadium, em Nova York, dia 13 de julho de 2025.

Os clubes classificados para o Super Mundial 2025

América do Sul

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

Atlético-MG ou Botafogo (Brasil) - campeão da Libertadores 2024

- campeão da Libertadores 2024 River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol

Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

Porto (Portugal) - via ranking da Europa

Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

Juventus (Itália) - via ranking da Europa

Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/22

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

África

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) - ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024

Oceania

Auckland City (Nova Zelândia) - campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.

País-sede