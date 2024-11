Piquerez faz trabalho na parte interna, e Abel comanda treino técnico

A delegação do Palmeiras fez mais um treino na Academia de Futebol, na manhã desta quinta-feira (14), de olho no confronto contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira (20). O técnico Abel Ferreira orientou o grupo em atividades técnicas por 1h30.

A comissão dividiu o elenco em três grupos e, no primeiro trabalho, os jogadores aprimorara saídas de bola, marcações e movimentações para a conclusão de objetivos específicos. Na sequência, foi feito um treino com dois times com poucos toques na bola por atleta.

O lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues cumpriram cronograma na parte interna do CT com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O primeiro está em processo de transição física após se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo, feita em julho, enquanto o outro trata de cirurgia no joelho esquerda realizada em maio.

O Palmeiras está, no momento, desfalcado de Weverton (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia) e Estêvão (Brasil), que estão à serviço das respectivas seleções para disputa de duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O quarteto retorna ao time apenas após a data Fifa, que termina no dia 19.

Estêvão e Ríos são baixas certas para o duelo contra o Bahia, no dia 20, pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Os outros dois ainda são dúvidas. Tanto Brasil quanto Paraguai entram em campo no dia 19, véspera do jogo do clube paulista.

No momento, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileiro, com 64 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo.