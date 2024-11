Pinheiros ganha do SESI e é campeão do Paulista de polo aquático de 2024

Na noite desta quarta-feira, a equipe do Clube Pinheiros conquistou o Campeonato Paulista 2024 de polo aquático. Com um gol marcado no último minuto de partida, o time bateu o SESI por 11 a 10 e levantou a taça do torneio. A competição aconteceu no Clube Athletico Paulistano.

Com quatro gols marcados na final, Marcelo Franco, atacante do Pinheiros, foi o artilheiro da partida e analisou a conquista.

"Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil. O SESI-SP tem uma ótima equipe e estava invicto na competição. Foi uma partida muito equilibrada, cheia de viradas e decidida com um gol no último minuto de jogo. Trabalhamos muito para conquistar esse campeonato", explica o atacante Marcelo Franco.

O segundo lugar ficou com a equipe do SESI e quem fechou o pódio na terceira colocação foi o time de polo aquático do Clube Paineiras do Morumby.

A campanha do Pinheiros no Campeonato Paulista de 2024 foi equilibrada, porém terminou com o título. Ao todo, em dez partidas, foram cinco vitórias e cinco derrotas. No recorte, a equipe marcou 110 gols e sofreu 101 tentos.