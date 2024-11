Patryck pode ser novidade para a lateral esquerda do São Paulo após Data FIFA

Patryck pode ser a novidade para a lateral esquerda do São Paulo após a Data FIFA de novembro. Recuperado de uma fratura na clavícula direita, o jovem revelado em Cotia tem tudo para ser relacionado novamente, caso o técnico Luis Zubeldía julgue necessário.

Com Welington, titular absoluto da posição, de saída do São Paulo ao fim do ano - já possui contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra, Zubeldía deve começar a avaliar Patryck e Jamal Lewis para definir com a diretoria se ambos poderão ser úteis em 2025.

Patryck vem trabalhando sem restrições com o restante do elenco no CT da Barra Funda, mas ainda não voltou a ser relacionado para jogos do São Paulo. A última partida do jovem revelado em Cotia aconteceu em agosto, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

No último fim de semana, contra o Athletico-PR, o zagueiro Sabino, improvisado, foi o titular da lateral esquerda do São Paulo, já que Welinton se recupera de um edema na coxa esquerda. Resta saber se no próximo compromisso do Tricolor o setor já contará com o titular novamente.

Caso Welington não reúna condições de enfrentar o Red Bull Bragantino, no dia 20 de novembro, Jamal Lewis surge como única opção de origem para a lateral esquerda, já que Patryck Lanza ainda precisa se recondicionar fisicamente e readquirir ritmo de jogo.

Independentemente da condição física de Patryck e da evolução de Jamal Lewis, o São Paulo já bateu o martelo em relação à contratação de um lateral esquerdo para 2025. O clube analisa o mercado com atenção, e Wendell, do Porto e que soma convocações para a Seleção Brasileira, é o favorito da alta cúpula tricolor, que enfrenta a concorrência de outros grandes clubes para assinar com o atleta.