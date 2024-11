Estádio da Ressacada, do Avaí, completa 41 anos; confira curiosidades e momentos marcantes

Nesta sexta-feira, o Estádio Aderbal Ramos da Silva, popularmente conhecido como Estádio da Ressacada, completa 41 anos. Casa do Avaí, o local é recheado de confrontos marcantes, incluindo três partidas da Seleção Brasileira, títulos históricos, recordes de invencibilidade e, claro, muita importância fora dos gramados.

Inaugurado em 15 de novembro de 1983, o estádio tem sido a grande fortaleza do Leão da Ilha ao longo de diversas competições. Nas nove finais de campeonatos oficiais disputadas no local, o Avaí venceu todas. Além disso, o clube catarinense nunca perdeu uma partida internacional na Ressacada (entre amistosos e torneios oficiais), são oito vitórias em oito jogos, com 27 gols marcados e somente sete sofridos.

O estádio também foi palco de jogos e campanhas marcantes do Avaí. Em 2008, o clube catarinense foi o único time das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro a não perder nem um jogo sequer em seus domínios. No ano seguinte, vitórias notáveis contra Flamengo (3 a 0) e Corinthians (3 a 1) em uma jornada histórica que terminou com a sexta posição na tabela do Brasileirão.

"A Ressacada é muito mais do que apenas um estádio para o Avaí, é um dos nossos maiores patrimônios e um símbolo da nossa história, é um pilar fundamental para o clube. Ao longo dos anos, foi palco de momentos decisivos e vitórias memoráveis, sendo crucial em várias campanhas que marcaram a trajetória da instituição. Sua estrutura e a energia da nossa torcida transformam cada jogo em uma experiência única", destaca Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

Ainda no futebol, a Ressacada também já serviu a Seleção Brasileira. Foram três vitórias em três jogos disputados, com duas partidas da equipe principal, contra Equador e Islândia, e uma do time Olímpico, contra a Dinamarca, sendo este, o último compromisso antes dos Jogos de Atlanta, em 1996.

Atualmente, o estádio conta com capacidade para 17.800 pessoas, mas já chegou a receber 32.226 (recorde histórico) na final do Campeonato Catarinense de 1988. A Ressacada tem a responsabilidade de abrigar a maior torcida de Santa Catarina (dados de pesquisa divulgada pela Atlas Intel) e a 20ª maior do Brasil.

Com uma estrutura em constante evolução, o estádio do Avaí também possui 82 camarotes que podem ser usados nos jogos e nos shows. O número é similar ao de arenas modernas, como a Neo Química Arena, do Corinthians, que abriga 89 espaços de luxo.

Fora dos campos

Além do futebol, o Estádio da Ressacada também é peça fundamental para a cidade de Florianópolis. No último mês, o local foi responsável por abrigar o show do ex-Beatle Paul McCartney, que retornou à capital catarinense depois de 12 anos, sendo que o último espetáculo (considerado o maior evento musical já realizado em Santa Catarina) também havia sido realizado na casa do Avaí.

O show reuniu mais de 33 mil pessoas, com 40% dos ingressos vendidos para público de fora de Florianópolis, o que movimentou a capital e posicionou o estádio como importante local para eventos em SC. A atração de fãs de diferentes regiões para visitar o estádio gerou um movimento para o Avaí além do futebol.

"Atualmente, os clubes de futebol têm o desafio de ampliar suas fontes de receita, sem depender apenas do desempenho em campo. O futebol se consolidou como um negócio global, e a Ressacada provou sua capacidade de sediar grandes eventos e trazer investimentos além dos gramados. Nossa meta é fechar novas parcerias estratégicas que projetem o clube, o estádio e a cidade no cenário internacional do esporte, da cultura e do entretenimento", explica Júlio César Heerdt.

Visando se preparar para mais shows e outros eventos fora do futebol, o Avaí realizou melhorias na Ressacada nos últimos meses. Entre as benfeitorias estão a ampliação da rampa de acesso para facilitar o transporte de equipamentos e o aumento no número de saídas de emergência, tornando o espaço adequado para receber qualquer tipo de espetáculo.