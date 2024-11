Vasco vence o Fluminense e está na final do Carioca sub-17

O Vasco conquistou a classificação para a final do Campeonato Carioca sub-17. Nesta quarta-feira, a equipe de São Januário deu o troco no Fluminense no confronto semifinal e obteve a vaga com um triunfo por 2 a 0.

No jogo de ida, o Tricolor das Laranjeiras havia vencido pelo mesmo placar. Porém, os vascaínos tinham a vantagem da igualdade no agregado.

Kaique e Ítalo Sousa marcaram os gols da classificação vascaína. Será a quarta vez seguida do clube de São Januário na final do Carioca sub-17.

A decisão será contra o Flamengo, que passou pelo Botafogo por 5 a 3 no agregado.