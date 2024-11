Seleção Brasileira desembarca em Maturín para confronto contra a Venezuela; confira

Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira desembarcou em Maturín, em Monagas (Venezuela), para o jogo diante da Venezuela. As equipes duelam nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Maturín, pela 11ª rodada da Eliminatórias Sul-Americanas.

Antes de embarcar, em Belém, a delegação brasileira atendeu aos torcedores presentes no aeroporto e alguns jogadores distrubuíram autógrafos e tiraram fotos.

Mais cedo nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, o técnico da Seleção, Dorival Júnior, confirmou a equipe titular que vai a campo contra a Venezuela. O 11 inicial tem: Ederson; Vanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vinícius Júnior e Igor Jesus.

Os brasileiros chegam embalados pelas duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas. Os resultados fizeram o técnico Dorival Júnior ganhar tranquilidade no comando da equipe. O Brasil começa a rodada na quarta posição, com 16 pontos e, caso pontue, a equipe pode dormir em terceiro na classificação.

Do outro lado, a Venezuela vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo. No entanto, a equipe vem em mau momento nas Eliminatórias e ocupa a oitava posição, com 11 pontos.

Os donos da casa vivem um de seis jogos sem vencer na competição qualificatória e saíram da zona de classificação. Por isso, uma vitória é fundamental para os venezuelanos.