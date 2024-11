Novo gramado sofre com chuvas, e São Paulo suspende uso para prevenir danos

O São Paulo suspendeu qualquer uso do gramado do Morumbis até o dia 23 deste mês, quando o Tricolor recebe o Atlético-MG.

O que aconteceu

O gramado do Morumbis sofreu com as fortes chuvas que atingiram a capital paulista na semana anterior. O estádio chegou a ficar com 33 milímetros de alagamento.

O UOL ouviu que clube achou melhor transferir eventos e jogos marcados para o estádio para preservar a grama. O jogo pela integridade, parte do Sports Integrity Fórum 2024, foi adiado e a final do Paulistão sub-20 foi transferida para Itu.

Na partida contra o Athletico-PR, a superfície suportou bem, mas já foi possível ver um gramado mais castigado dentro da pequena área onde os goleiros pisam. A reportagem apurou que o Tricolor não identificou danos consideráveis por causa da partida, mas achou melhor prevenir de olho no próximo duelo.

O cuidado redobrado se dá também por ser um gramado novo e ainda jovem, com raízes e fixação menor do que o antigo. O clube trocou o gramado após a série de shows do cantor Bruno Mars, no mês passado.