'Deyverson é a grande novidade', analisa PVC sobre Fla x Galo no Maracanã

Deyverson é a grande novidade do duelo entre Flamengo e Atlético-MG nesta quarta (13), no Maracanã, pelo Brasileirão, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC durante o De Primeira.

A grande novidade desse jogo é o Deyverson, que é o efeito que não houve na Copa do Brasil, porque ele já tinha jogado pelo Cuiabá.

O Atlético foi mais forte tendo o Deyverson nas últimas partidas de Brasileirão e de Libertadores.

Paulo Vinícius Coelho

PVC explicou que Filipe Luís deve escalar três zagueiros e apostar na velocidade contra o Galo no Maracanã. O jogo acontece três dias após o Atlético-MG ser derrotado em casa pelo Flamengo na Copa do Brasil.

Para marcar Deyverson e Hulk, o Filipe Luís está montando um time com três zagueiros — Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira.

O Flamengo vai fazer uma linha de cinco em alguns momentos com um 5-4-1, vai soltar Matheus Gonçalves e Michael e vai apostar na velocidade -- uma coisa que o Filipe Luís gosta.

Paulo Vinícius Coelho

PVC: Sem sinal de briga com Filipe Luís, afastamento de Gabigol é estranho

O afastamento de Gabigol pela diretoria do Flamengo sob o argumento de preservar o trabalho de Filipe Luís soa estranho, afirmou Paulo Vinícius Coelho.

A diretoria está jogando o peso para o Filipe Luís, e o Filipe Luís não parece estar com este peso. Se houve uma crise de vestiário, quem tem que resolver isso? O técnico. Diretor não é babá de técnico.

O Filipe Luís, ao que tudo indica, não está pedindo uma babá de técnico porque na festa do título ele estava abraçado com o Gabigol. Não houve nenhum sinal explícito de desentendimento entre o treinador e o centroavante.

No vestiário, claro que pode [ter havido desentendimento]. Mas o Filipe Luís não pareceu levar para a sequência do trabalho. Senão tinha que ir para um lado, e Gabigol para o outro. Isso é que torna estranho. Paulo Vinícius Coelho

Veja o comentário:

