Bia Haddad vê "condições muito boas" para duelo com a Argentina no Ginásio do Ibirapuera

O Time Brasil BRB segue na preparação para enfrentar a Argentina, nesta sexta-feira e sábado, a partir das 15h e 14h (de Brasília), respectivamente, pelos playoffs da Billie Jean King Cup by Gainbridge, no Ginásio do Ibirapuera. O sorteio que define a ordem dos jogos do confronto acontece nesta quinta-feira.

Nesta quarta-feira, a equipe brasileira treinou em dois períodos na quadra do Ginásio do Ibirapuera. Após a atividade, Bia Haddad analisou as condições para o embate contra a Argentina.

"Finalizamos o segundo dia de treinos aqui no Ginásio do Ibirapuera. As condições estão muito boas, a quadra também, estamos nos adaptando cada vez mais, todo mundo trabalhando muito duro. Estou animada e motivada para a estreia na sexta-feira", afirmou a número 1 do Brasil.

Bia ainda convocou os torcedores para assistir ao confronto contra a Argentina. Em abril passado, nos jogos contra a Alemanha, o Ginásio do Ibirapuera recebeu um público de quase 15 mil pessoas nos dois dias de confronto. "A gente conta com o apoio da torcida", disse.

O Time Brasil BRB é formado por Bia Haddad Maia, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Ingrid Martins e a estreante Luiza Fullana. Gabriela Cé e Ana Candiotto também integram o grupo como sparrings.

Nesta sexta-feira, serão disputadas duas partidas de simples. Já no sábado, acontecem mais dois jogos de simples. Em caso de empate, a decisão acontecerá no duelo de duplas.