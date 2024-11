Veja quais são os jovens da base que serão promovidos ao elenco principal do Palmeiras em 2025

O Palmeiras ainda não contratou nenhum jogador para a próxima temporada, mas já conta com 'reforços caseiros' de olho em 2025. Quatro jogadores da equipe sub-20 serão promovidas ao time principal no ano que vem.

São eles: Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi. A lista foi revelada pelo treinador do time, Abel Ferreira, logo depois da vitória sobre o Grêmio, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão.

"O Luighi já jogou conosco. Tem o Thalys que está fazendo uma época fantástica, e já sabemos quem vai subir da equipe B para a equipe A. Contamos com o Luighi, o Thalys, com o Figueiredo e o Benedetti. Vamos competir e construir, como fazemos desde que chegamos aqui. Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade, queremos atletas que acrescentem", disse o técnico.

Benedetti é um zagueiro de 18 anos e 1,97m de altura. O atleta chama atenção por ser canhoto, característica esta que Abel Ferreira busca há tempos para o elenco do Palmeiras.

O defensor já foi relacionado, mas nunca atuou pelo time principal. Ele soma 37 partidas pela categoria sub-20 neste ano, 35 como titular, com dez gols marcados.

Já Figueiredo é uma promessa do time para o meio-campo, mas vem de uma grave contusão no joelho esquerdo, que o submeteu a uma cirurgia. Mesmo após um ano parado, ele agradou Abel nos treinos e foi para o banco em partidas da equipe principal, porém, assim como Benedetti, não entrou em campo. Ele jogou apenas seis vezes pelo sub-20 na temporada 2024.

Thalys, de 19 anos, é um dos artilheiros da base alviverde. O atacante detém nada mais nada menos do que 31 gols ao longo de 43 compromissos disputados neste ano.

Luighi, por sua vez, é o mais experiente do quarteto. O atacante de 18 anos é um dos destaques na base e já defendeu a equipe principal três vezes, inclusive com um gol marcado no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Thalys (à esquerda) e Luighi (à direita) são dois dos principais destaques da base do Palmeiras

Não é a primeira vez que o Palmeiras abre espaço para garotos das categorias de base no time principal. Essa prática, inclusive, fez o clube revelar Endrick e Estêvão, duas das maiores vendas da história do futebol brasileiro.

Isso não significa que o Alviverde não irá fazer contratações para 2025. A diretoria mapeia o mercado e pretende sim reforçar, sem loucuras, o time que disputará cinco competições no ano que vem: Paulista, Mundial de Clubes, a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.