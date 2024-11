Título do Flamengo na Copa do Brasil aumenta chances do Corinthians se classificar à Libertadores

O título do Flamengo na Copa do Brasil, vencido no último domingo, favorece a vida do Corinthians em busca por uma vaga na Libertadores de 2025. Com a conquista dos cariocas, que estão em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o G6 de times que vão à competição continental passa a ser G7, já que o Flamengo está garantido na disputa por meio da conquista da Copa do Brasil, abrindo uma vaga a mais para o Brasileirão.

Isso faz com que o Corinthians tenha que conquistar 10 pontos a menos para sonhar com sua presença na Libertadores. Se antes o Timão precisaria alcançar o sexto colocado São Paulo, que tem 57 pontos, agora precisa ultrapassar o Cruzeiro, que está em sétimo, com 47. O Alvinegro possui 41 pontos e está na 10ª posição.

No entanto, para que tal cenário se concretize, além de ficar em sétimo lugar na tabela, o Corinthians precisa que o Flamengo termine entre os seis primeiros colocados. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Timão tem 6,1% de chance de se classificar para a Libertadores.

Outros possíveis títulos de rivais também podem aumentar a probabilidade do Corinthians. Caso o Botafogo conquiste a Libertadores contra o Atlético-MG, e o Cruzeiro vença a Copa Sul-Americana contra o Lanús, o G7 passaria a ser G9. Atualmente, o Vasco ocupa a nona posição, com 43 pontos, apenas dois acima do Timão.

O Corinthians pode diminuir a diferença para o Cruzeiro já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 20, as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, a partir das 11h (de Brasília). Até lá o Timão terá um período apenas de treinamentos devido à Data Fifa.