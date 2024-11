Mike Tyson x Jake Paul: conheça estádio que será o palco da luta

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul será em um palco grandioso: o AT&T Stadium. Além de jogos da NFL, o local já recebeu diferentes artistas e era apontado como favorito para sediar a final da Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Inaugurado em maio de 2009, o AT&T Stadium está localizado em Arlington, na cidade do Texas. A construção teve um custo total de US$ 1.3 bilhão, sendo 75% vindo do bolso do magnata Jerry Jones —proprietário do Dallas Cowboys, da NFL.

O estádio tem capacidade para receber 80 mil torcedores. A casa do Dallas Cowboys, no entanto, pode ser expandida para abrigar até 105 mil pessoas.

Com dimensão de 944 mil m², o complexo que abriga o estádio faz jus ao famoso ditado norte-americano de que "tudo é maior em Dallas". Para efeito de comparação, dentro do AT&T Stadium seria possível colocar sete Maracanãs e ainda sobraria espaço.

AT&T Stadium é a casa do Dallas Cowboys Imagem: Reprodução Instagram / @attstadium

Telões são atrações e dão uma dimensão do projeto grandioso. Somado a isto, ainda há o teto retrátil como um acessório importante que pode ser fechado em 10 minutos.

Luta não é uma novidade. Em março de 2010, Manny Pacquiao e Joshua Clottey se enfrentaram, com vitória por decisão unânime do boxeador filipino.

Outros eventos na casa do Dallas. Nesta lista estão eventos da NBA e, recentemente, três partidas de futebol masculino na Copa América 2024. Em 2023, o local também foi palco de um amistoso entre Real Madrid e Barcelona.

Palco para diferentes artistas. Beyoncé, Taylor Swift e Paul McCartney, além de bandas como Coldplay, U2 e Rolling Stones, já se apresentaram no estádio.

Presença na Copa de 2026

Era apontado como favorito para sediar a final. Porém, a Fifa divulgou no início deste ano que a decisão será no MetLife Stadium. O jogo será disputado no dia 19 de julho na casa do New York Jets e do New York Giants, da NFL.

AT&T sediará nove jogos no Mundial. Estão previstos cinco jogos na fase de grupos, dois jogos nas oitavas de final, um jogo das quartas de final e uma semifinal.

Melhorias programadas. O AT&T deve receber investimentos e estima-se que gastará US$ 350 milhões em reformas para receber o Mundial.

Mike Tyson x Jake Paul -- Card completo

Data e horário: 15 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília), em Arlington (EUA)

Card principal — 22h (de Brasília)

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Jake Paul x Mike Tyson Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Katie Taylor x Amanda Serrano Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos

Mario Barrios x Abel Ramos Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

Card preliminar — 19h30 (de Brasília)