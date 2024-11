Copa do Brasil: Imagem mostra fotógrafo ferido saindo pela arquibancada

O fotojornalista Nuremberg José Maria foi retirado da Arena MRV pela arquibancada após ter sido atingido por bombas arremessadas por torcedores do Atlético-MG na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

O que aconteceu

Nuremberg ficou caído na beira do campo após ser ferido, mas não foi atendido nem socorrido por ambulância. Bombas foram arremessadas na direção do gramado, vindas da torcida visitante, após o gol do Flamengo, na reta final da partida.

Outro fotógrafo, Pedro Vale, registrou o colega de profissão sendo retirado pela arquibancada. O fotojornalista atingido estava escorado em uma brigadista enquanto subia a escadaria.

Fotojornalista fica no chão após ser atingido por bomba durante final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo Imagem: DHAVID NORMANDO/ESTADÃO CONTEÚDO

Nuremberg teve três dedos quebrados, rompimento de tendões e corte no pé, e precisou passar por cirurgia. A Arfoc-MG (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais) informou que o fotógrafo foi levado ao Hospital João XXIII — que não fornece informações sobre seus pacientes.

Confusão relatada na súmula

O árbitro Raphael Claus registrou na súmula que bombas foram arremessadas no gramado, vidas da arquibancada onde estava a torcida mandante, em quatro momentos diferentes: aos 9 minutos, aos 49, aos 50 e aos 52 minutos de jogo. Os artefatos explodiram próximos aos jogadores. Copos plásticos também foram lançados em quatro situações.

A partida ficou paralisada por sete minutos após o gol do Flamengo por invasão de torcedor e "diversos objetos" atirados no campo. Os itens também foram arremessados pela torcida do Atlético na direção dos jogadores e na área técnica da equipe visitante. O homem que invadiu o gramado foi contido e retirado por seguranças.

Ainda teve laser no rosto do goleiro Rossi. O flamenguista foi alvo dos feixes de luz aos 12 e aos 50 minutos da partida.

Depois do apito final, também houve uma tentativa de invasão "ostensiva" de torcedores do time da casa antes do início da premiação. Claus escreveu que a ação foi contida pela segurança privada com posterior auxílio da Polícia Militar, que usou bombas de efeito moral. O Rubro-negro venceu por 1 a 0 e foi coroado pentacampeão da Copa do Brasil.

O Atlético-MG emitiu nota e disse que vai colaborar com as autoridades para identificar os infratores.