Zagueiro do Santos, João Basso prega foco contra o Coritiba: "Acesso ainda não está garantido"

O Santos pode retornar à elite do futebol brasileiro nesta segunda-feira, quando enfrenta o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B. Titular nos últimos dois jogos do Peixe, o zagueiro João Basso pregou foco para a decisão e ressaltou que o acesso ainda não está confirmado.

"O acesso ainda não está garantido, então a gente vai entrar amanhã em campo focado e determinado para que no final do jogo tenha conseguido logo esse primeiro objetivo da temporada, que é colocar o Santos na Série A", disse Basso, em nota divulgada pelo Alvinegro Praiano.

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), em Curitiba, no Couto Pereira. Neste domingo, o Peixe treinou na Vila Capanema, estádio do Paraná, clube pelo qual João Basso foi revelado. O zagueiro de 27 anos, natural da capital paranaense, comentou sobre o retorno à sua terra natal e ao local onde deu os primeiros passos no futebol.

"É muito bom sinal jogar aqui. Estou muito feliz de poder estar disputando esse jogo tão importante para o Santos aqui na minha Cidade, ao lado da minha família, ao lado das pessoas que sempre me apoiaram e poder estar treinando aqui onde tudo começou", afirmou.

"A motivação já está no alto, mas acho que é importante você vir aqui, viver algumas boas memórias, então estou bem feliz. O nosso foco agora está no jogo de amanhã, conquistar esse primeiro objetivo da temporada", completou.

João Basso foi titular nos últimos dois jogos do Santos e deve seguir entre os 11 iniciais do técnico Fábio Carille contra o Coritiba. O defensor disputou cinco partidas pelo Peixe na Série B e marcou dois gols.

Uma simples vitória coloca o Santos na Série A. Os comandados de Carille lideram a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o quinto colocado Ceará.