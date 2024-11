'Esperamos arrancar a cabeça de Jake Paul', diz técnico brasileiro de Tyson

Mike Tyson está a quatro dias de seu maior desafio no século 21: a luta contra Jake Paul, o influencer, no dia 15 de novembro, no Texas. O youtuber desafiou a lenda do boxe, ofereceu US$ 5 milhões se Tyson aguentasse ao menos quatro rounds e vive falando por aí que vai ganhar a disputa.

Mike Tyson discorda, claro. Em entrevista ao UOL, ele disse que Jake Paul vai ser esmagado. Agora é a vez de Rafael Cordeiro, técnico brasileiro de Tyson, dizer: "A gente espera arrancar a cabeça do Paul."

Você vai ver o Mike Tyson como ele sempre foi, só que agora em um novo tempo

Rafael Cordeiro ao UOL

Preparação intensa

O preparo físico de Mike Tyson aos 58 anos impressiona até mesmo seu técnico. Ele treina quatro vezes por dia e só folga aos domingos. A rotina começa com um exercício aeróbico na parte da manhã. Perto da hora do almoço, por volta de 12h, é hora de treinar boxe com o Rafael. É o segundo treino do dia, intenso e que exige muito esforço e agilidade.

Na parte da tarde, Tyson faz a preparação física com outra equipe técnica. À noite, faz musculação. Os treinos exaustivos são equilibrados com séries de massagem, que Tyson faz questão de garantir que elas estejam na agenda.

Mike Tyson e coach Cordeiro

Rafael Cordeiro é ex-lutador de MMA. Como técnico, tem no currículo a formação de Fabrício Werdum, Maurício Shogun e Anderson Silva,. Foi escolhido o melhor treinador de MMA do mundo em 2012 e 2016. Natural de Curitiba, no Paraná, Cordeiro mora nos Estados Unidos há mais de 15 anos e, em 2009, fundou na Califórnia a Kings MMA, sua primeira academia de artes marciais. Naquela época, Cordeiro tinha oito alunos; hoje são mais de 300 em uma das três unidades da franquia.

Mike Tyson e Rafael Cordeiro, técnico brasileiro Imagem: Reprodução/@miketyson

A relação entre Tyson e Rafael Cordeiro começou há cinco anos. O treinador conhecia Rob Hickman, parceiro de negócios do lutador, e, na primeira semana da pandemia, em março de 2020, recebeu uma ligação. Hickman avisava que Tyson gostaria de voltar a lutar. Cordeiro entendeu que ajudaria a disponibilizar materiais, conseguir luvas e manoplas para o pugilista. Mas não era só isso.

O Rob fez um FaceTime e o Mike estava com ele. Ele me passou a lista de equipamentos, falei que ia agilizar. Daí ele falou assim: 'Você pode vir amanhã?' Eu falei: 'Caramba, como assim?'

Os dois se encontraram no dia seguinte e começaram a parceria que já dura cinco anos. Cordeiro deixou a família na Califórnia e se mudou para Las Vegas faz sete meses para intensificar os treinamentos.

Deixei tudo para trás, deixei a família. Deixei minha academia, meus alunos, enfim. Tudo isso tem um peso muito grande. Porque lá no final, essa história vai ser contada. A de que um brasileiro teve a honra de um dia de treinar um dos mais populares de todos os tempos

E por que Rafael Cordeiro? Segundo Mike Tyson, porque ele é o melhor. "Ele é muito bom, é por isso que ele está comigo. Se não fosse o melhor, não estaria comigo", disse a lenda em entrevista ao UOL.

Quando é a luta

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam no dia 15 de novembro. A luta será transmitida, ao vivo, mundial e exclusivamente na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas