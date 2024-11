UFC Vegas 100: onde assistir ao vivo e card completo de Magny x Prates

O experiente norte-americano Neil Magny e o brasileiro Carlos Prates fazem a luta principal do UFC Vegas 100, neste sábado (9), a partir das 17h (de Brasília), no octógono do UFC APEX, em Las Vegas (EUA).

O evento será transmitido pelo UOL Play via UFC Fight Pass — com planos a partir de R$ 24,90/mês. As três primeiras lutas do card preliminar também serão transmitidas pelo canal do UOL Esporte no YouTube.

O card preliminar começa às 18h (de Brasilia), e o principal às 21h. A grande luta da noite tem o brasileiro Carlos Prates, de 31 anos, encarando o veterano norte-americano Neil Magny, de 37 na categoria meio-médio. No UFC, será a quarta luta do brasileiro, que já foi comparado a Anderson Silva por Dana White.

O evento ainda terá outros quatro brasileiros em ação. Luana Pinheiro x Gillian Robertson, pelo card principal, e Denise Gomes x Karolina Kowalkiewicz, Elizeu "Capoeira" x Zach Scroggin, Antônio Trócoli x Tresean Gore, pelo card preliminar.

Card Principal

Neil Magny x Carlos Prates

Gerald Meerschaert x Reinier de Ridder

Ricky Turcios x Bernardo Sopaj

Luana Pinheiro x Gillian Robertson

Mansur Abdul-Malik x Dusko Todorovic

Card Preliminar