Rafael Paiva analisa derrota do Vasco para o Fortaleza e comenta data Fifa

O Vasco amargou a segunda derrota seguida contra times no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de perder por 3 a 0 para o Botafogo, o Gigante da Colina foi derrotado pelo Fortaleza, neste sábado, no Castelão, também por 3 a 0. O técnico Rafael Paiva analisou o duelo e apontou que o time se desconcentrou na etapa final.

"Do quesito concentração, eu acho que hoje (sábado) a gente já conseguiu entrar mais. A gente sabia que era importante dar uma resposta e a gente pegou uma equipe que não perdeu em casa ainda no Campeonato Brasileiro. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, as transições, e eu acho que a gente entrou mais concentrado. O gol a gente tomou em uma transição, que a gente sabia que era muito forte. Acho que a gente conseguiu ficar com a bola, não conseguiu ter as oportunidades tão claras como gostaríamos no primeiro tempo", começou o treinador do Vasco.

"Acho que a gente voltou bem no segundo tempo, teve algumas chances ali, mas do meio para o final do segundo tempo a gente se desconcentrou de novo, porque a gente queria buscar o gol e tomamos algumas transições muito perigosas e ali baixou muito. E vem o jogo do Botafogo, vem a nossa ânsia de pontuar logo e daí a gente deixou escapar um pouquinho, principalmente a concentração", acrescentou Rafael Paiva.

Agora, o Vasco vai ter tempo para tentar evoluir em campo. O Campeonato Brasileiro vai parar para a Data Fifa. Assim, o time volta a campo no dia 21, contra o Internacional, em São Januário. Paiva indicou mudanças.

"Essa pausa da Data Fifa vai ser boa para a gente tentar buscar alguma coisa para mudar. A gente tem um jogo difícil contra o Inter, acho que é a maior sequência invicta do Brasileiro, a equipe que está menos oscilando na competição, vai ser o terceiro jogo de um nível muito difícil, mas a gente precisa buscar alguma alternativa para fazer as coisas acontecerem e principalmente os pontos", pontuou.

O Vasco continua com 43 pontos e está na nona colocação. Como o Brasileirão vai parar para a Data Fifa, o Gigante da Colina volta a campo apenas no dia 21, quando vai receber o Internacional, às 20h (horário de Brasília), em São Januário.

"A gente precisa começar a pontuar de novo. Dois jogos (sem pontuar) a gente já fica muito incomodado. A gente vai ter um período maior para a gente buscar perceber o que a gente pode fazer para fazer um bom jogo contra o Inter, em casa, e a gente vai tentar buscar o que a gente tem de fazer, se é a na estrutura, se são nos jogadores, mas a gente vai tentar buscar alguma coisa para fazer um bom jogo contra o Inter", finalizou Rafael Paiva.