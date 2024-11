Botafogo tropeça contra o Cuiabá e vê vantagem na liderança do Brasileiro diminuir

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tropeçou em um rival que está na zona de rebaixamento e viu a vantagem na liderança diminuir. Neste sábado, o Fogão pressionou até o fim, mas ficou no zero a zero com o Cuiabá no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo não conseguiu superar o compactado Cuiabá. O clube carioca praticamente atacou do início ao fim do jogo. Entretanto, faltou eficiência e até um pouco de sorte (teve bola na trave, jogador do Cuiabá salvando praticamente em cima da linha e algumas que saíram por pouco).

O Cuiabá, que surpreendeu o Botafogo em 2023 no Estádio Nilton Santos, novamente dá trabalho ao clube carioca. O Dourado se defendeu como pôde e também ganhou todo tempo que conseguiu com antijogo.

Com o empate, o líder Botafogo agora tem quatro pontos de vantagem em relação ao Palmeiras (68 pontos contra 64 dos paulistas). Já o Cuiabá tem 29 pontos e está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Como o Brasileirão vai parar para a Data Fifa, o Botafogo volta a campo apenas no dia 20, quando vai visitar o Atlético-MG (rival na decisão da Copa Libertadores), às 21h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do torneio nacional. Já o Cuiabá tem mais um carioca pela frente e recebe o Flamengo, no dia 20, às 19h (de Brasília).

O jogo

O líder do Campeonato Brasileiro encontrou muita dificuldade diante do compactado Cuiabá. O Fogão trocava passes e buscava pressionar, mas não criava. O Dourado buscava os contra-ataques, mas também sem muito sucesso. Aos 12, Derik Lacerda arriscou da entrada da área. John defendeu com tranquilidade.

O Botafogo conseguiu chegar à meta de Walter aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Savarino ficou com o rebote na entrada da área. Ele chutou e a bola desviou. Alexander Barboza tentou dominar, mas a bola ficou com Walter.

O Cuiabá quase abriu o placar aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Marllon desviou na primeira trave. Marlon Freitas salvou praticamente em cima da linha, impedindo que Raylan completasse para o gol.

O Botafogo finalmente criou um lance mais agudo. Aos 37 minutos, Vitinho foi acionado na direita. Ele cruzou para trás e achou Almada. O argentino finalizou, mas viu Walter fazer uma grande defesa. Três minutos depois, Savarino cruzou pela direita e Igor Jesus ganhou pelo alto. Entretanto, errou o alvo por pouco.

A pressão do Botafogo quase surtiu efeito no primeiro tempo. Aos 51 minutos, Marlon Freitas arriscou pela direita e acertou a trave. O Cuiabá segurou o 0 a 0 na etapa inicial.

O Botafogo continuou pressionando o Cuiabá na etapa final. Aos 11 minutos, Savarino arriscou da entrada da área. A bola desviou na zaga e foi para fora. O técnico Artur Jorge fez as primeiras mudanças no Fogão aos 16 minutos. Ele colocou Cuiabano e Júnior Santos. Saíram Alex Telles e Almada.

Aos 24, Artur Jorge colocou Eduardo no lugar de Vitinho. Gregore foi deslocado para a lateral direita. Quatro minutos depois, Luiz Henrique ficou com rebote na área e chutou colocado, mas a bola saiu rente à trave direita de Walter.

O Fogão pressionava o Cuiabá. Aos 32, Igor Jesus cabeceou com perigo, para fora. No minuto seguinte, Savarino ficou com a sobra e emendou com força, mas a bola saiu. O Botafogo quase abriu o placar aos 37 minutos. Igor Jesus cruzou para Júnior Santos, que finalizou, mas viu Marllon salvar praticamente em cima da linha.

Aos 44, Luiz Henrique finalizou e Walter defendeu. O Botafogo pressionou do início ao fim, mas ficou no zero a zero com o Cuiabá.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 0X0 CUIABÁ

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 09/11/2024, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Público: 41.899 presentes



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE)



Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB)



VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)



Cartão amarelo: Derik Lacerda, Denílson, Ramon, Bruno Alves e Gabriel (Cuiabá)



Cartão vermelho:



Gol:



Botafogo:



Cuiabá:

BOTAFOGO: John; Vitinho (Eduardo), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada (Júnior Santos); Luiz Henrique, Savarino (Tiquinho Soares) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto (Jadson), Denílson (Lucas Fernandes) e Raylan (Gabriel); Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Clayson (Lucas Mineiro) e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.