Ligação, jogos e mais: como Santos e Neymar estreitaram laço em 2024

O Santos vive a expectativa de contar com Neymar a partir de 2025. O clube monitora a situação do atacante no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Enquanto isso, a relação entre Peixe e atleta está cada vez mais estreita.

A aproximação começou ainda na reta final de 2022, quando Davi Lucca, filho do jogador, visitou as dependências do Alvinegro Praiano. Ele posou nas arquibancadas da Vila Viva Sorte com uma camisa do time. Atrás, estava estampado o número 10 e o nome de seu pai.

Na época, Andres Rueda, então presidente do Santos, comentou em entrevista à Gazeta Esportiva sobre o seu desejo de se reaproximar de Neymar, já que a relação estava fria.

"Essa reaproximação com o Neymar é uma obrigação do clube manter, como com todo ex-atleta e ídolo. Tenho certeza (que ele encerra a carreira no Santos). Ele prometeu quando saiu. Toda torcida tem otimismo e esperando que ele volte a vestir a camisa do Santos", disse.

Já em 2023, o atacante apareceu na Vila Belmiro para assistir ao empate de 0 a 0 do Peixe com o Audax Italiano, pela Sul-Americana. A visita do ídolo, aliás, impulsionou as redes sociais do clube.

Neste ano, Neymar foi mais duas vezes ao estádio santista. Ele acompanhou as vitórias sobre Corinthians e Palmeias, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Diante do Verdão, aliás, ele foi o escolhido para entrar em campo com a taça do Estadual.

Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Neymar não foi mais à Vila, mas acompanhou alguns jogos do Santos pela televisão e fez questão de postar nas redes sociais. No último sábado, inclusive, ele não só celebrou o êxito de 3 a 0 sobre o Vila Nova na internet como ligou de vídeo para os jogadores.

O Santos também costuma interagir com o ídolo nas redes. O clube celebrou a volta do jogador aos gramados após mais de um ano parado por conta de uma grave lesão e postou uma foto do craque sorrindo no Dia Nacional do Riso.

Nos bastidores, o presidente Marcelo Teixeira tem boa relação com Neymar pai. Além disso, o clube tem a Blaze como patrocinadora máster. A empresa tem ligação com o atleta.

A diretoria alvinegra até recebeu ofertas de outras empresas para mudar de patrocínio recentemente, mas decidiu manter a casa de apostas estampada no lugar de mais destaque do uniforme.

Essa boa relação, portanto, pode ter um peso fundamental no futuro de Neymar. O atacante pode deixar o Al-Hilal já no final deste ano e tem o Santos como possível destino.