De contrato renovado, Alisson cita "privilégio" em retorno ao São Paulo após lesão

O volante Alisson se recuperou de uma lesão no tornozelo direito e está à disposição do São Paulo para o jogo contra o Athletico-PR. A bola rola neste sábado, às 21h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O jogador, com contrato renovado até o final de 2027, celebrou seu retorno aos gramados e agradeceu ao apoio que recebeu durante o tratamento.

"Primeiro lugar, estou muito feliz depois desse tempo parado e dessa lesão grave que tive, ter o privilégio de poder ter voltado a treinar com meus companheiros e agora o privilégio de ter sido relacionado. Estou muito feliz e quero agradecer todos meus companheiros por esse momento, porque me deram força. Também a comissão, a diretoria, os fisioterapeutas, médicos e todos envolvidos. Sem dúvida, vai ser um dia novamente inesquecível, de retornar a jogar no Morumbis. Esperamos fazer um grande jogo e sair com a vitória", começou Alisson.

O meio-campista pode voltar a defender o Tricolor em campo depois de quatro meses. Alisson sofreu uma fratura no tornozelo no duelo com o Grêmio, no dia 17 de julho, e precisou passar por uma cirurgia. O atleta comentou sua volta ao Morumbis e destacou a força do São Paulo em seu estádio.

"A gente é muito forte dentro de casa, ao lado de nossa torcida, e mostramos isso várias vezes. Quando estamos do lado deles (torcedores), demonstramos uma força incrível, então, esperamos novamente que a torcida compareça, como foi nos últimos jogos. É um jogo de grande importância para a nossa equipe, já que temos a esperança e o objetivo de ir para a Libertadores. Tenho certeza que eles vão fazer uma grande festa e nós jogadores iremos fazer de tudo para conseguir a vitória dentro de casa", pontuou o meio-campista.

O jogador tinha vínculo com o clube até o final de 2026 e, conforme anunciado pelo Tricolor, estendeu o compromisso por mais um ano.

"Primeiro lugar, a gente agradece a Deus, quero também agradecer meu filho, minha esposa, meus pais. Todos meus companheiros aqui que no dia a dia vivenciaram esse momento difícil que eu passei e estiveram do meu lado, a comissão e todos os envolvidos. Estou muito feliz, só tenho a agradecer a todos. Estou muito feliz por ter sido relacionado novamente", finalizou.

De volta à equipe, Alisson será um reforço do São Paulo na reta final do Brasileirão e pode ajudar o time a conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Tricolor é o sexto colocado do torneio, com 54 pontos, quatro abaixo do quarto colocado Flamengo.