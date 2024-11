Casão: Atlético é forte, mas foi atropelado por Flamengo no auge

Mesmo sendo uma boa equipe, o Atlético-MG não deve conseguir reverter a vantagem de dois gols obtida pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil, opinaram Casagrande, Renato Maurício Prado e Alicia Klein no Fim de Papo nesta sexta (8).

Casagrande: Flamengo no auge

O Flamengo vai ser campeão, mas o Atlético pode vencer o jogo. [...] O time do Atlético é muito bom, muito forte, mas foi atropelado por uma equipe no auge.

Casagrande

RMP: Atlético não parece capaz de devolver resultado

Acho que dá Flamengo. Não vi no Atlético no primeiro jogo uma equipe capaz de devolver os dois gols de diferença. Vi um Flamengo firme, com muita autoridade, que fez 3 a 0 e deixou escapar a vantagem de três gols por um detalhe.

RMP

Alicia: Atlético vai precisar muito da Libertadores

Muito difícil que o Galo tenha força para reverter. Aí vai precisar muito da Libertadores. Não só para não terminar o ano sem título, mas para não terminar o ano fora da Libertadores 2025 porque está deixando o Brasileiro meio de lado.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.