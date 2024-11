Atlético-MG faz trabalho tático em penúltimo treino visando decisão da Copa do Brasil

Na tarde desta sexta-feira, o Atlético-MG avançou na preparação para a grande decisão da Copa do Brasil. O elenco do Galo realizou o penúltimo treino visando o jogo de volta da final, que acontece neste domingo.

Na Cidade do Galo, o técnico Gabriel Milito comandou uma atividade técnica e tática no campo 1. O treinamento desta sexta-feira foi acompanhado de perto pelo presidente do clube, Sérgio Coelho, e pelo diretor de futebol Victor Bagy.

Para o confronto diante do Flamengo, o Atlético-MG terá quatro desfalques importantes. O volante Fausto Vera, o meia Robert e o atacante Deyverson, por terem disputado a competição com outras equipes, não estarão à disposição na final.

Sexta finalizada com o penúltimo treino antes da decisão! ?? Tá chegando a hora, Massa! ?? pic.twitter.com/QY6ILpFG7Y ? Atlético (@Atletico) November 8, 2024

Além do trio, Milito também terá a ausência do jovem atacante Cadu. O jogador trata de uma lesão no joelho direito e vem fazendo trabalho de recuperação com a fisioterapia do clube.

O elenco do Galo ainda terá mais uma sessão de treinos neste sábado para ajustar os últimos detalhes. O Atlético-MG encara o Flamengo no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Segundo o clube, os ingressos já estão esgotados.

O Atlético-MG precisará de uma virada se quiser conquistar o tricampeonato da Copa do Brasil. Os comandados de Milito foram derrotados pelo Flamengo na ida, por 3 a 1, no Maracanã. Dessa forma, terão que vencer por três ou mais gols de diferença caso desejem levantar o troféu ainda no tempo normal. Uma igualdade no agregado leva a decisão para os pênaltis.