Com Paulo Sérgio e Simon Rolfes, delegação do Bayer Leverkusen fará visita ao Brasil; veja detalhes

O Bayer Leverkusen possui uma rica história de jogadores brasileiros que atuaram pelo "Die Werkself" nas últimas década, como Paulo Sérgio, Jorginho, Emerson e Zé Roberto. Para fazer jus à tal história, dois executivos esportivos, junto com uma delegação do clube alemão, farão uma visita oficial à América do Sul na próxima semana, durante a data Fifa.

O tour da taça - batizado de 2024 Trophy Tour Brazil - é a segunda viagem intercontinental oficial do clube neste ano e será liderada por Simon Rolfes, diretor de Esportes do Bayer Leverkusen. Ele será acompanhado por Kim Falkenberg, chefe de recrutamento.

Os dois executivos serão acompanhados em São Paulo pelo embaixador do Bayer e ídolo do futebol brasileiro, Paulo Sérgio. Em setembro, o CEO Fernando Carro representou o clube na primeira ação da taça em Nova York, nos Estados Unidos.

No Brasil, o Leverkusen irá celebrar o sucesso histórico da última temporada com parceiros, torcedores e a comunidade do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, o atual campeão alemão, vencedor da DFB Pokal e da Supercopa, busca fortalecer ainda mais seus laços com os escritórios da Bayer ao redor do mundo e explorar oportunidades de negócios na região para os próximos anos.

Magician at work. ?? pic.twitter.com/m1rb4gUpB3 ? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 7, 2024

A rica tradição de jogadores brasileiros no Leverkusen, incluindo o jovem zagueiro Arthur, de 21 anos, atual representante, destaca o enfoque latino-americano do clube alemão.

"A história dos jogadores do Bayer 04 Leverkusen está profundamente ligada ao Brasil. Há muitos grandes craques e personalidades brasileiras que contribuíram para o nosso clube ao longo das décadas, e estamos orgulhosos de ter o Arthur em nosso elenco, como parte dos três títulos conquistados na temporada passada", afirmou Rolfes.

"Os troféus que o Arthur ajudou a conquistar são troféus que ele ganhou para todos os brasileiros que já jogaram no Bayer 04. Estamos animados para representar nosso clube e a Bundesliga em nossa visita na próxima semana", completou o dirigente.

Confira as atividades planejadas pela comitiva do Bayer Leverkusen no Brasil, de 12 a 15 de novembro: