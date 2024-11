Com Balotelli em campo, Genoa empata em casa contra o Como pelo Italiano

Com Balotelli em campo, o Genoa empatou contra o Como por 1 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, nesta quinta-feira, no Estádio Luigi Ferraris. Lucas da Cunha marcou para a equipe visitante e Vogliacco deixou tudo igual.

Com o resultado, o Genoa segue na 15ª posição na tabela, com dez pontos. Já o Como está logo à frente, no 14º lugar, também com dez pontos.

Pela próxima rodada do Campeonato Italiano, o Genoa volta a campo no domingo diante do Cagliari, no Estádio Luigi Ferraris. Já o Como encara a Fiorentina no mesmo dia, às 11h, no Giuseppe Sinigaglia.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Nico Paz rolou na entrada da área para Lucas da Cunha, que chutou firme, no canto direito do goleiro Leali, abrindo o placar.

Na etapa final, aos 24 minutos, Cutrone recebeu pela direita, entrou na área e mandou para o fundo das redes. Porém, o lance foi anulado devido a impedimento.

Nos acréscimos da partida, após cobrança de escanteio, Vogliacco subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou forte para o gol, sem chances para o goleiro Pepe Reina.