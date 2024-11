Bruno Henrique? Luiz Araújo e De la Cruz voltam? Como está a disputa no Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está com a disputa por vagas aberta pensando na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. A boa atuação de Bruno Henrique na vitória sobre o Cruzeiro fora de casa amplia a competição entre os pontas. Filipe Luís ainda colocou uma dúvida no ar. Ele poderá, de fato, contar com De la Cruz e Luiz Araújo no domingo, às 16h, na Arena MRV?

Espaço no ataque

Bruno Henrique teve boa atuação em meio ao momento conturbado que vive com a suspeita de manipulação em jogo. O atacante se colocou à disposição e recebeu respaldo do Flamengo para seguir normalmente os trabalhos e os jogos. Ele foi defendido por companheiros, dirigentes e pelo treinador.

Michael foi o titular na primeira partida contra o Atlético, quando Bruno Henrique estava suspenso. O ataque teve o "robozinho", Gonzalo Plata e Gabigol.

Bruno vinha sendo o escolhido de Filipe nos últimos jogos. Michael, porém, entrou bem quando foi acionado. Nesta partida, começou como reserva, mas viu o camisa 27 entrar como centroavante, já que Gabigol ficou no Rio de Janeiro.

A dúvida que fica para Filipe Luís agora é como formar o ataque ao redor de Gabriel. Ele pode usar apenas um ponta de velocidade (Bruno, Michael, Plata ou Matheus Gonçalves) ou optar por repetir o esquema da ida com três homens de frente.

A diferença é que Erick Pulgar também está de volta. Com isso, Filipe Luís pode povoar mais o meio-campo ao invés de ter mais atacantes. Isso será definido nas atividades desta quinta, sexta e sábado.

Certo é que os cinco atletas que ficaram fora da viagem estão à disposição. Gabigol, Arrascaeta, Léo Ortiz, Gerson e Wesley trataram cansaço e algumas dores para ficarem 100% pensando na decisão.

O treinador quer ter uma dor de cabeça boa de ter todos os jogadores disponíveis e poder escolher entre os melhores. Sempre importante que todos voltem e concorram a uma vaga na equipe, ajudem o time. Todos eles estão dispostos a se recuperar e ajudar. Sou do pensamento firme que quanto mais o jogador joga, melhor fica. Não quis poupar ninguém hoje. Os jogadores que ficaram foi porque não estavam nas melhores condições de viajar. Acredito que todos os que jogaram somaram minutos, os que entraram também para ter ritmo. O corpo humano é uma máquina de adaptação. Se o jogador entra em campo, melhor ele fica e mais acostumado aos minutos também. O Erick teve os minutos, Evertton e Allan também. É importante para evoluírem Filipe Luís

De la Cruz e Luiz Araújo de volta?

Filipe Luís afirmou que ainda espera contar com De la Cruz e Luiz Araújo na final da Copa do Brasil. Mas há chances? O UOL buscou saber.

Os dois jogadores estão no campo correndo e dependem da evolução para serem aproveitados. O tempo de recuperação inicial dava conta de que só retornariam no final do mês. A tendência é que estejam pelo menos na viagem com o grupo.

Luiz Araújo está um pouco à frente de Nico De la Cruz. Ele está fora há mais tempo, mas ainda precisará recuperar o ritmo de jogo antes de ganhar mais minutos.