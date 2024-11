Pedrinho perde espaço no Santos, e permanência para 2025 é improvável; entenda

O atacante Pedrinho perdeu espaço no Santos na reta final desta temporada. O jogador, titular do time no começo do ano, tem sido pouco utilizado por Fábio Carille e completou o segundo jogo sem sequer ir ao banco de reservas.

Pedrinho foi relacionado pela última vez no Santos no duelo contra o Ceará, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. Já contra Ituano e Vila Nova, ficou de fora.

A baixa minutagem do atleta nos últimos jogos chamou atenção da torcida. Pedrinho não tem aproveitado as chances em campo e, como apurou a Gazeta Esportiva, não deve permanecer no Santos para 2025.

Além disso, o sumiço do jogador na reta final da Segunda Divisão tem outra explicação. Há uma cláusula no contrato de empréstimo de Pedrinho, que obriga o Peixe a desembolsar um valor ao Lokomotiv Moscou caso ele atue por 60% dos jogos da equipe na Série B. Ou então, o clube deverá comprá-lo em definitivo.

Portanto, há altas chances do jogador não defender mais a equipe em 2024. A menos que haja uma reviravolta, ele se despede do Santos após o fim da temporada.

Das 35 partidas disputadas pelo Alvinegro Praiano no torneio, Pedrinho participou de 16. Ele fez só dois gols na Série B. Já no Paulistão, foram três assistências em 14 compromissos.

Pedrinho foi contratado pelo Peixe no início de janeiro, por empréstimo até o fim do ano. Ele, todavia, perdeu espaço entre os titulares ainda durante o Paulistão e foi pouco utilizado na Série B.