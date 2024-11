Palmeiras fará jogos do sub-15 e do feminino com entrada gratuita no Allianz; veja como retirar ingressos

O Palmeiras decidiu distribuir ingressos gratuitos para os jogos decisivos dos times sub-15 e feminino, no sábado, no Allianz Parque.

As Palestrinas entram em campo às 15h30 (de Brasília), contra a Ferroviária, em duelo válido pela volta da semifinal do Paulistão feminino. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1.

Para adquirir sua entrada, o torcedor palmeirense deve acessar o site https://ingressospalmeiras.com.br/. Cada CPF terá direito a reservar um bilhete. A troca de ingressos se inicia nesta quinta-feira, a partir das 12h.

O mesmo processo deve ser realizado para acompanhar a partida do sub-15. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h desta quinta-feira.

As Crias da Academia encaram o Santos na decisão estadual da categoria. A final está marcada para 9h30 de sábado, no Allianz Parque. No primeiro jogo do confronto, o Verdão venceu o Peixe por 2 a 0.

A princípio, o setor aberto à torcida em ambos os jogos será o Central Leste. O Verdão abrirá outros setores do palco, conforme a demanda.