Oposição notifica chapa de Leila sobre excessos na eleição do Palmeiras

A oposição notificou a chapa de Leila Pereira no Conselho Deliberativo do Palmeiras sobre supostos excessos na eleição do clube, contou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, a chapa liderada por Savério Orlandi entende que a candidatura de Leila utiliza a estrutura do Palmeiras para se promover.

O quiosque da Leila Pereira dentro do Allianz Parque é um pedaço da discussão. Teve reunião sobre as regras de boa convivência das duas candidaturas, como pagar R$ 50 mil para usar o quiosque do clube.

A oposição se sentiu surpreendida pela rapidez com que precisava fazer isso e decidiu não fazer o quiosque. Na semana seguinte, tinha o quiosque da Leila Pereira.

A oposição também reclama de ações pedindo votos para a chapa 100, que é a chapa da Leila, na abertura da Olimpíada do clube e da forma como as redes sociais do Palmeiras alimentam a candidatura [da Leila]. Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou que, apesar do favoritismo da atual presidente à reeleição, a oposição tenta marcar território no Palmeiras.

A eleição do Palmeiras está praticamente definida — é quase impossível a Leila não ganhar. A oposição está em campo tentando marcar território e demarcar o respeito pela história do clube, pela instituição.

Em algumas situações, se discorda da postura da presidente do Palmeiras. É por isso que tem oposição no clube. Paulo Vinícius Coelho

Corinthians: Oposição quer votar impeachment de Augusto Melo este mês

A oposição do Corinthians quer votar o impeachment do presidente Augusto Melo ainda este mês, informou a repórter Lívia Camilo.

A política do Corinthians continua muito acesa. O Conselho Deliberativo tem a ideia de votar o impeachment até o fim deste mês.

Pode ser que essa data se estenda entre o fim de novembro até o começo de dezembro, mas a ideia é que exista uma reunião para votar o impeachment. Lívia Camilo

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra