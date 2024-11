David Luiz é destaque do Flamengo em vitória sobre Cruzeiro; veja as notas

Do UOL, no Rio de Janeiro

David Luiz recebeu a maior nota do Flamengo na vitória sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A defesa se destacou, de acordo com as notas do Footstats, site especializado em estatísticas.

Veja as notas

Flamengo

Rossi - 6,0

Varela - 6,2

David Luiz - 6,5

Fabrício Bruno - 6,4

Ayrton Lucas - 5,1

Allan - 4,9

Erick Pulgar - 5,5

Alcaraz - 5,6

Plata - 5,2

Bruno Henrique - 5,5

Matheus Gonçalves - 5,2

Evertton Araújo - 5,4

Michael - 5,5

Léo Pereira - 5,2

Alex Sandro - 4,8

Lorran - 5,2

Cruzeiro