Corinthians vê chances de queda diminuírem para 6% após Derby; Fluminense aparece com 15%

O Corinthians conquistou uma vitória importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, o Timão bateu o Palmeiras por 2 a 0 no Derby Paulista, diminuindo ainda mais as chances de uma possível queda para a Série B. De acordo com a UFMG, as probabilidades do clube do Parque São Jorge estar na segunda divisão em 2025 é de apenas 6%.

Faltando seis rodadas para o fim da competição, o Corinthians terá dois confrontos diretos fora de casa (Vitória e Criciúma), mas jogará na Neo Química Arena outras três vezes (Cruzeiro, Vasco e Bahia).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Já o Fluminense, que empatou com o Grêmio em 2 a 2 na última rodada do Brasileirão, está com 15,1% de chances de ser rebaixado. A igualdade foi pior para o Tricolor Carioca, que foi ultrapassado por Corinthians e Vitória na tabela.

Por sua vez, o Flu tem adversários difíceis nesta reta final, como Palmeiras, Fortaleza e Internacional. Porém, ainda terá confrontos com rivais diretos na briga para fugir do Z-4, como Cuiabá, Athletico-PR e Criciúma.

Virtualmente rebaixados para a Série B, Atlético-GO e Cuiabá possuem 99,93% e 98,1% de sofrerem o descenso, respectivamente. Juventude (61,8%) e Bragantino (43,1%) fecham as equipes que estão atualmente na zona de rebaixamento.

Veja a lista completa com as chances de rebaixamento de cada clube nesta Série A:

Atlético-GO - 99,9%



Cuiabá - 98,1%



Juventude - 61,8%



Bragantino - 43,1%



Athletico-PR - 39,5%



Cricúma - 22,1%



Fluminense - 15,1%



Vitória - 9,7%



Corinthians - 6,5%



Grêmio - 3,7%